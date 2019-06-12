В Крыму ответили на «морские» претензии Украины

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал абсурдом претензии Киева на морской шельф.

«Все претензии Киева на территории морского шельфа вокруг Крыма абсурдны. Крым является составной частью Российской Федерации, на территории которого распространяется исключительно российский суверенитет», – цитирует РИА «Новости» Молохов.

По его словам, после воссоединения полуострова с Россией были изменены также границы континентального шельфа. Молохов призвал украинскую сторону «смириться с этим».

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Ранее Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить «морские» претензии Украины, поскольку они не подпадают под юрисдикцию международного арбитража.

В Гааге 10-14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного украинской стороной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву для рассмотрения «спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.