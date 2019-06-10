Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить «морские» претензии Украины

Претензии Киева относительно прав в Черном, Азовском море и Керченском проливе не подпадают под юрисдикцию международного арбитража в Гааге и должны быть отклонены, заявил на слушаниях в трибунале посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.

«Все претензии Украины несостоятельны, находятся вне юрисдикции этого трибунала. Я призываю суд отклонить их в полном объеме», – заявил Лобач, передает РИА «Новости».

Международный арбитраж в Гааге проводит устные слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании конвенции ООН по морскому праву для рассмотрения «спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».

Трибунал должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Украины в связи с якобы имевшими место нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.