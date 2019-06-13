В России начата работа над новым авианосцем

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)», – сообщил источник ТАСС. Срок завершения работ не уточняется.

По словам источника, уже доподлинно известно, что корабль будет атомным. «Министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения – новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой», – пояснил он.

Официально предоставленная источником информация пока не подтверждена.

Ранее источник сообщал, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как можно улучшить единственный российский авианосец.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД