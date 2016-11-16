Как можно улучшить единственный российский авианосец

Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что единственный авианесущий крейсер ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» нуждается в тотальной модернизации. Наконец, СМИ сообщили о подписании долгожданного контракта на ремонт с модернизацией авианосца и начале его выполнения центром судоремонта «Звёздочка» (точнее, филиалом ЦСЗ - 35 судоремонтным заводом, г. Мурманск). На сегодняшний день есть всё необходимое для обновления и продления срока службы системообразующего корабля ВМФ России. Утверждено [тактико-]техническое задание (ТТЗ) на ремонт и модернизацию ТАВКР; разработан предварительный техпроект; определены сроки окончания работ и передачи корабля флоту (2020 и 2021 гг.); наконец, запланированы необходимые средства.

60 млрд руб., которые планируется потратить - серьёзные деньги. По официальному курсу - это около одного млрд долларов США, по паритету покупательной способности - почти втрое больше. За 60 млрд сейчас можно построить три СКР пр. 11356 или два фрегата пр. 22350. Это сумма, соизмеримая со стоимостью модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» (с учётом инфляции - порядка 75 млрд руб.), при том, что «Нахимов», по сути, строится заново.

На основании имеющейся информации попробуем понять, на что могут быть потрачены эти средства. Разложим реальные и гипотетические составные части ОКР с условным наименованием «Модернизация ТАВКР пр. 11435» в порядке убывания их значимости для боевой эффективности обновлённого авианосца.

Система целеуказания (самолет РЛДН)

Самым слабым звеном вооружения ТАВКР является отсутствие самолёта радиолокационного дозора и наведения (РЛДН, более привычная аббревиатура - ДРЛО). Бытует мнение, что для взлёта самолётов подобного назначения необходима катапульта, однако это не так. Разрабатывавшийся в СССР Як-44 был самолётом катапультно-трамплинного взлёта и предназначался не только для пр. 11437 («Ульяновск»), но и для 11435/11436 («Кузнецов»/»Варяг»). В сентябре 1990 г. макет Як-44 даже побывал на борту ТАВКР пр. 11435. Однако по известным причинам разработка машины была остановлена вскоре после защиты эскизно-технического проекта и начала постройки первого лётного образца.

Теоретически работы над Як-44 можно было бы возобновить. Однако для завершения разработки самолёта потребуется не менее 5 лет, а его серийность ограничится несколькими машинами (только для «Кузнецова»). Это вызвано тем, что в основу конструкции яковлевского самолёта заложены технические решения 30-летней давности. Для авианосца нового проекта потребуется принципиально новая машина, что делает вероятность постановки на крыло Як-44 как такового крайне маловероятной.

В сложившихся обстоятельствах «Кузнецову» придётся довольствоваться вертолётами Ка-31 – они пригодны для обнаружения низколетящих воздушных целей (истребителей-бомбардировщиков - на дальности до 350 км, крылатых ракет - предположительно, до 280 км). С той же целью можно использовать и Су-33 - для обнаружения корабельных группировок в режиме дальнего воздушного патруля (время патрулирования на рубеже - два часа без подвесных топливных баков, которые в настоящее время не применяются). Даже с устаревшей бортовой РЛС Н001 патрульный Су-33 способен обнаружить авианосец противника на дальности не менее 600 км от корабля-носителя, а это уже соизмеримо с возможностями американских АУГ.

Главный калибр

Главное оружие авианосца - ударная компонента его авиагруппы. В нашем случае - истребители-бомбардировщики Су-33 и МиГ-29К(УБ). БОльшую часть времени авиагруппа существует (и финансируется) отдельно от носителя, находясь в составе авиабаз морской авиации ВМФ. Другими словами, нет никакой уверенности, что в 60 млрд. руб., запланированных на ремонт «Кузнецова», входят средства на модернизацию летательных аппаратов (ЛА). В то же время, нет и сомнений, что трёхлетний «простой» авиагруппы не должен пройти впустую.

МиГи - машины новые, и модернизировать там особо нечего. Другое дело - лучшие в мире палубные истребители Су-33, оборудованные с недавних пор системой СВП-24-33 «Гефест», которая позволяет работать по берегу свободнопадающими бомбами не хуже высокоточного оружия. В 2015 г. было объявлено о грядущей модернизации парка Су-33, в рамках которой в Уфе возобновили производство доработанных турбореактивных двигателей АЛ-31Ф (серия 3) с дополнительным особым режимом, применяемым при взлёте с полной боевой нагрузкой. Для полного счастья необходимы ещё две доработки. 1) замена системы управления вооружением (СУВ) «Меч» на более современную, позволяющую использовать новые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» (РВВ-БД, РВВ-СД, Х-31АД и др.); 2) обеспечение возможности применения подвесных топливных баков для улучшения ЛТХ Су-33 в качестве самолётов РЛДН и топливозаправщиков.

И ещё: после ремонта с модернизацией «Кузнецову» следует наконец перестать выходить в море недовооружённым (что наблюдалось в ходе всех восьми его боевых служб).

Авиагруппу ТАВКР надлежит укомплектовывать по штату, который, предположительно, должен быть таким: одна трёхзвенная (1х12) эскадрилья Су-33, две трёхзвенных (2х12) эскадрильи МиГ-29К(УБ), 4 вертолёта РЛДН Ка-31, 6 вертолётов Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29 или Ка-52. Итого 46 машин, из которых 32 размещаются в ангаре и 14 - на стартовых и технических позициях на полётной палубе.

Система управления авиацией

В преддверии модернизации «Кузнецова» стали известны небезынтересные подробности, касающиеся работоспособности некоторых систем его вооружения. В частности, оказалось, что система управления авиацией в ближней зоне «Резистор-К4» способна обеспечивать посадку только днём и при хорошей погоде. Поэтому по требованию заказчика «Резистор» был модернизирован. Прежде всего - с целью обеспечения автоматического захода на посадку ночью и в сложных метеоусловиях.

Круглосуточное и всепогодное (в пределах заданной мореходности) использование авиации вкупе с уменьшением нагрузки на пилотов увеличит боевые возможности ТАВКР как минимум вдвое.

Аэрофинишёры

Из-за обрыва тросов аэрофинишёров ТАВКР Морская авиация ВМФ России потеряла уже три самолёта. В двух случаях машины выкатились за палубу и упали за борт, в третьем перепутавшиеся тросы стали причиной того, что у ожидавшего посадки борта закончилось горючее. Пилоты, к счастью, остались живы, однако мы больше не можем позволить себе терять на ровном месте безумно дорогие машины и рисковать бесценными жизнями элитных лётчиков из-за куска витой металлической проволоки. Производителю финишёров - петербургскому Пролетарскому заводу - следует сделать всё возможное, чтобы кратно повысить надёжность своих изделий и испытать их с особым пристрастием на одной из наших «Ниток».

Авиационный боезапас

Следует уточнить сказанное в разделе о «главном калибре» - главным оружием авианосца являются ударные самолёты в системе с авиационными средствами поражения (АСП). Без таковых авиагруппа «Кузнецова» становится пилотажной группой типа «Русских витязей» или «Стрижей». С учётом того, что после ремонта с модернизацией ТАВКР станет полноценным многоцелевым авианосцем со смешанной АГ (Су-33 плюс МиГ-29К), обеспечение условий для хранения и подачи надлежащего количества АСП при надлежащем их соотношении приобретает особое значение.

Перед походом 2016-2017 гг. к берегам Сирии, 35 СРЗ проделал колоссальную работу по переоборудование погребов авиационного боезапаса крейсера. Однако работа эта носила, по сути, авральный характер и имела конечной целью опытную эксплуатацию вооружения в ходе военных действий с привлечением менее половины штатной численности ударных ЛА. Сейчас перед проектантами и производственниками стоит непростая задача вооружить ТАВКР по максимуму. Так, чтобы его авиагруппа имела возможность не менее недели вести интенсивные боевые действия без пополнения запасов с напряжением 1,5 вылета в сутки (по опыту ВМС США во Вьетнаме).

Ангар

Мысли о необходимости увеличения ангара «Кузнецова» приходят по трём причинам.

1) ангар вмещает лишь 70% штатной авиагруппы, в то время как авианосец базируется за полярным кругом и предназначен, в числе прочего, для действий в Арктике; 2) площадь ангара проекта 11435 почти вдвое меньше, чем у «Нимица», что в целом неудивительно. Однако относительные значения также не вызывают восторга - ангар нашего авианосца занимает 57% длины и 74% ширины корабля по ватерлинии, американского – 66% и 82%; 3) согласно расхожему мнению, пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Гранит», размещённые в носовой части ТАВКР, являются лишними (бесполезными), и за счёт их демонтажа можно было бы увеличить ангар.

Увеличение ширины ангара труднореализуемо и не принесёт ощутимых дивидендов. Чтобы разместить ещё хотя бы 4 МиГ-29К(УБ), надо удлинить ангар на 20 метров. За кормовой его переборкой расположена, скорее всего, буксируемая ГАС комплекса «Полином», отказываться от которой неразумно из-за дефицита кораблей охранения. При попытке удлинить ангар в нос за счет демонатажа ПУ «Гранита» придется втискивать высвобождаемые для него помещения в меньшие площади иной конфигурации. В целом, столь масштабная перекомпоновка решительно не вписывается в рамки задуманной быстрой модернизации с целью скорейшего возвращения корабля в строй.

Катапульта

При более высокой надёжности и устойчивости к боевым повреждениям, свойственных трамплину, катапульта имеет целый ряд преимуществ применительно к ЛА. А именно : 1) большую взлётную массу; 2) бесфорсажный взлёт и, как следствие, увеличение радиуса действия и или боевой нагрузки; 3) более высокую скорость после отрыва от палубы, позволяющую сразу начать маневрирование и выполнение боевого задания.

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К сожалению, установка катапульты является не просто задачей, невыполнимой в период трёхлетней модернизации ТАВКР. Эта задача невыполнима на данном этапе в принципе. В СССР удалось построить и испытать на крымской «Нитке» паровую катапульту для «Ульяновска». Однако воссоздавать её не имеет смысла из-за морального устаревания изделия и необходимости радикальной перекомпоновки подпалубного пространства авианосца. Что касается электромагнитной катапульты, разработка которой уже ведётся, то завершение работ ожидается ещё нескоро. Но самое главное - для её функционирования необходима атомная ГЭУ большой мощности.

Котлы

Насколько известно, серьёзные проблемы с котлами были у «Кузнецова» только во время его самой первой боевой службы в Средиземном море в 1995-1996 гг. Однако тот факт, что за 27 лет ТАВКР выходил в дальние воды всего 8 раз, говорит о недостаточной надёжности его котельной установки.

Как это ни удивительно для наших реалий, но четыре котла (из восьми) были изготовлены для «Кузнецова» заблаговременно. Хотелось бы надеяться, что вновь изготовленные котлы - это уже не КВГ-4 в первозданном виде, а их доработанная версия или новые агрегаты типа КВГ-6М (с суперсовременной автоматикой, которая свела бы к минимуму пресловутый человеческий фактор), и что четыре оставшихся котла будут доведены до соответствующего уровня в процессе ремонта.

Ударный ракетный комплекс

Если критика размещения противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) на первых четырёх отечественных ТАВКР вполне уместна (они занимали всю носовую часть верхней палубы, в значительной степени девальвируя авианесущую функцию крейсеров), то «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливости. 12 ПУ ПКРК «Гранит» убраны под палубу, совершенно не мешают взлёту с трамплина и занимают не слишком большой объём.

Не то, чтобы это было большим секретом, но, в дополнение к частичной работоспособности комплекса управления авиацией, в 2017 г. стало доподлинно известно о неработоспособности кузнецовского «Гранита». Это следует из озвученной «необходимости восстановления системы ударного вооружения». Думается, что подобная необходимость целесообразна только в случае замены имеющегося ПКРК на комплекс ракетного оружия «Калибр-НК» в пропорции минимум 1:4 (как на 11442М).

Отказ от ударного ракетного комплекса может быть полезен только для размещения на его месте дополнительного погреба авиационного боезапаса, и здесь надо решить, что лучше - какое-то количество АСП или 48 боеприпасов «Калибра».

Информация для размышления: в случае развёртывания корабельной ударной группы в составе «Кузнецова» и «Нахимова» (не считая прочих кораблей охранения) с целью нанесения массированного ракетного удара по берегу боезапас крылатых ракет большой дальности 3М14 с учётом боезапаса ТАВКР увеличивается на 60% и достигает 128 единиц.

ПВО

Если бы зенитное вооружение «Кузнецова» осталось прежним, оно всё равно продолжало бы производить должное впечатление. Вряд ли кто-то станет спорить, что 192 ракеты ЗРК «Кинжал», 256 ракет ЗРАК «Кортик», 22х6 стволов и 66000 30-мм снарядов «Кортика» и АК-630М способны отразить не одну и не две атаки ПКР противника.

Намерение перевооружить ТАВКР на «Полимент-Редут» и «Панцирь-М» лучше всего описывается формулой «жизнь заставила». Дело в том, что новые корабли охранения океанской зоны появятся в составе ВМФ ещё не скоро, поэтому в 2021-2025 гг. обеспечивать зональную ПВО корабельной авианосной группы (КАГ) Северного флота смогут только два крейсера, вооружённых ЗРК «Форт(-М)» - «Адмирал Нахимов» и «Маршал Устинов» (если только «Устинова» не отправят на юг на время ремонта «Москвы») и 2-4 фрегата пр. 22350, мореходность которых оставляет желать лучшего. БПК пр. 1155 способны позаботиться лишь о собственной самообороне, а на эсминец ОВРа «Адмирал Ушаков» надежды мало.

В сложившейся ситуации новые зенитные комплексы будут на «Кузнецове» как нельзя кстати. ЗРПК «Панцирь-М» и ракеты 9М100 ЗРК «Полимент-Редут» прикроют его ближнюю и ближайшую зоны, а ЗУР 9М96 и 9М96Д того же «Редута» обеспечат зональную ПВО всей КАГ в средней и дальней зонах.

При этом «Адмирал Кузнецов» станет единственным в мире авианосцем с ЗРК дальнего действия, а с учётом «Калибра-НК» (если звёзды расположатся в его пользу) будет в ещё большей степени, нежели до ремонта, достоин классифицироваться как тяжёлый авианесущий крейсер.