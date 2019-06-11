В тюрьме во Франции захватили заложников

Заключенный в тюрьме французского города Конде-сюр-Сарт (департамент Орн) захватил в заложники двух сотрудников пенитенциарного учреждения, сообщает BFM TV со ссылкой на собственные источники.

Член профсоюза надзирателей Фредерик Эко рассказал в эфире телеканала, что один из заключенных взял в заложники двух охранников тюрьмы. По его словам, все произошло во время приема пищи. Заключенный воспользовался невнимательностью охранников, передает ТАСС.

Как сообщает радиостанция France Info, преступник использовал самодельный нож. Прежде мужчина, имеющий проблемы с психикой, уже нападал на надзирателей.

В марте 2019 года в этой тюрьме уже было совершено нападение на двух охранников. Тогда супруга заключенного, отбывающего 30-летний срок, пронесла на свидание два керамических ножа.