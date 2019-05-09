Путин назвал цель парада в День Победы

Все шествия и парады в честь Дня Победы организуют не для того, чтобы «побряцать оружием и кого-то попугать», это делают в честь победителей, заявил президент Владимир Путин.

«Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества. Я думаю, что это очень хорошая традиция. Она отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России», – сказал Путин в интервью Первому каналу после шествия «Бессмертный полк».

Путин также заявил, что не удивлен тем, что многие страны поддерживают акцию «Бессмертный полк». «Нет, это не удивило. Смотрите, несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой – фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия. Это для нас хороший пример», – сказал президент.

Глава государства добавил, что парад Победы в Москве прошел замечательно и без сбоев. «Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации. Там нужно, по-моему, 400 метров видимости, а было всего 150, поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости, и безопасность и летчиков, и тех людей, которые находятся на Земле, прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасен», – сказал Путин.

Ранее старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс, посетивший Москву в День Победы, 9 мая, назвал целью парада Победы объединение России, отметив, что Москва этим мероприятием дает понять, что она спасла мир от нацизма.

Напомним, в Москве в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия. Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны. В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.