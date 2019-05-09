В США назвали цель парада Победы

Старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс, посетивший Москву в День Победы, 9 мая, назвал целью парада Победы объединение России, отметив, что Москва этим мероприятием дает понять, что она спасла мир от нацизма.

«В самую первую очередь эти торжества посвящены огромным жертвам, которые российские и бывшие советские военные понесли во время Второй мировой войны. Здесь ее называют Великой Отечественной. В этом конфликте Советский Союз потерял 26 миллионов человек. И сегодня здесь этот факт все еще вызывает глубокие переживания у людей. Цена, которую Россия заплатила человеческими жертвами, была выше, чем у любой другой страны в мире. Вот, что они столь экстравагантным образом чтут каждый год», – рассказал корреспондент, передает RT.

В то же время он заявил, что парад «имеет отношение и к современной России». «Это и демонстрация российской военной мощи, и выставление напоказ ее широкого арсенала вооружений, современного оружия, разрабатываемого в течение последнего десятилетия под руководством Владимира Путина. И, конечно, это напоминание миру о том, что Россия – значительный игрок на мировой арене в военной сфере», – добавил Чанс.

По его словам, парад Победы – это «объединение России, это своего рода связующий элемент для нации, который должен сплотить страну вокруг ее главнокомандующего».

Вспоминая обращение президента Владимира Путина к россиянам во время парада, Чанс отмечает: «Он сказал, что именно русские спасли мир от нацистов, и, как мне кажется, это отличительная черта этого парада. По сути, он показывает, что без русских, без Советского Союза эта война против нацистов, Вторая мировая война, была бы проиграна».

В ходе выступления на параде Победы на Красной площади президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять свою обороноспособность, а также призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Президент также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры.