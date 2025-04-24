Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Ведомство БиГ попыталось вручить Додику повестку о необходимости явки в полицию
Попытка Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA БиГ) в Восточном Сараево вручить президенту Республики Сербской Милораду Додику повестку о необходимости явки в полицию провалилась, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской.
Додик в среду проводил встречу с главами муниципалитетов и мэром Восточного Сараево в здании административного центра Республики Сербской на территории энтитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской.
Три инспектора SIPA попытались вручить повестку Додику. Деятельность этой структуры официально запрещена в Республике Сербской. Полиция Республики Сербской заявила инспекторам SIPA о невозможности исполнения их требования, после чего представители агентства покинули территорию.
Видеозапись произошедшего была размещена в эфире телеканала. В кадре у шлагбаума стоят три инспектора SIPA, окруженные тяжело экипированной полицией Республики Сербской.
Сам Додик заявил в эфире РТРС: «Мы все время проводили совещание, не прерываясь. Несмотря на сообщения пропагандистских порталов, чувствую себя хорошо, надежно. Жив, здоров и не собираюсь покидать этот объект под давлением, они пришли в Республику Сербскую, за их агентством не стоит РС, они нарушили закон».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол отклонил запрос властей Боснии и Герцеговины на арест Додика. Парламент Республики Сербской признал недействительными решения ряда судебных и правоохранительных органов БиГ (включая SIPA) после того, как суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта, назначение которого было проведено без одобрения Совбеза ООН и чья легитимность не признается Республикой Сербской.