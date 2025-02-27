Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда БиГ
Парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда БиГ после обвинительного приговора Додику
Парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда Боснии и Герцеговины и решил инициировать уголовные дела против прокуроров и судей, сообщила пресс-служба Скупщины по итогам заседания.
«Народная Скупщина РС считает недействительными все законы и решения органов, которые не определены конституцией БиГ, прежде всего – Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA)», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Кроме того, правительство Республики Сербской должно будет подготовить законопроекты о запрете деятельности указанных органов на территории Республики и представить их на утверждение в парламент.
Парламент поручил правозащитным органам Республики Сербской подать в прокуратуры Федерации БиГ и Республики Сербской заявления об уголовном преступлении судей и прокуроров, участвовавших в процессе против президента республики Милорада Додика.
Додик после встречи с сербским президентом Александром Вучичем выразил готовность вести переговоры с политиками Федерации БиГ. Он подчеркнул, что Республика Сербская не заинтересована в территориальных притязаниях и намерена добиваться соблюдения конституции и Дейтонского договора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, утвержденного без согласования с Совбезом ООН.
Додик заявил, что не будет учитывать это решение суда, так как считает, что оно вынесено без легитимных полномочий.
Высокий представитель в Боснии и Герцеговине назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения только после одобрения Совбезом ООН, что не было сделано в случае с Шмидтом, легитимность которого Республика Сербская не признает.