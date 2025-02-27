Парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда БиГ после обвинительного приговора Додику

Tекст: Антон Антонов

«Народная Скупщина РС считает недействительными все законы и решения органов, которые не определены конституцией БиГ, прежде всего – Высокого судебного и прокурорского совета, прокуратуры БиГ, суда БиГ, государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA)», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Кроме того, правительство Республики Сербской должно будет подготовить законопроекты о запрете деятельности указанных органов на территории Республики и представить их на утверждение в парламент.

Парламент поручил правозащитным органам Республики Сербской подать в прокуратуры Федерации БиГ и Республики Сербской заявления об уголовном преступлении судей и прокуроров, участвовавших в процессе против президента республики Милорада Додика.

Додик после встречи с сербским президентом Александром Вучичем выразил готовность вести переговоры с политиками Федерации БиГ. Он подчеркнул, что Республика Сербская не заинтересована в территориальных притязаниях и намерена добиваться соблюдения конституции и Дейтонского договора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, утвержденного без согласования с Совбезом ООН.

Додик заявил, что не будет учитывать это решение суда, так как считает, что оно вынесено без легитимных полномочий.

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения только после одобрения Совбезом ООН, что не было сделано в случае с Шмидтом, легитимность которого Республика Сербская не признает.