Додик не признал приговор суда Боснии и Герцеговины

Додик заявил, что Республика Сербская проигнорирует приговор суда БиГ

Tекст: Вера Басилая

Милорад Додик, президент Республики Сербской, в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что вынесенный судом Боснии и Герцеговины приговор в его отношении не будет принят во внимание, передает ТАСС.

По его словам, решение суда по сути было принято иностранцем, который не был назначен ООН и не обладает легитимными полномочиями.

«Вполне естественно, единственное, что можно сделать в такой ситуации – не принимать во внимание решение этого суда», – заявил Додик.

Ранее парламент Республики Сербской планирует запретить федеральным органам Боснии и Герцеговины действовать на своей территории в ответ на приговор Милораду Додику.

Суд Боснии и Герцеговины признал виновным президента Республики Сербской Милорада Додика в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

Российский МИД заявлял о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против Додика.