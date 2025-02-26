Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Додик не признал приговор суда Боснии и Герцеговины
Додик заявил, что Республика Сербская проигнорирует приговор суда БиГ
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не будет учитывать решение суда Боснии и Герцеговины против него, так как считает, что оно вынесено лицом без легитимных полномочий, не назначенным ООН.
Милорад Додик, президент Республики Сербской, в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что вынесенный судом Боснии и Герцеговины приговор в его отношении не будет принят во внимание, передает ТАСС.
По его словам, решение суда по сути было принято иностранцем, который не был назначен ООН и не обладает легитимными полномочиями.
«Вполне естественно, единственное, что можно сделать в такой ситуации – не принимать во внимание решение этого суда», – заявил Додик.
Ранее парламент Республики Сербской планирует запретить федеральным органам Боснии и Герцеговины действовать на своей территории в ответ на приговор Милораду Додику.
Суд Боснии и Герцеговины признал виновным президента Республики Сербской Милорада Додика в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.
Российский МИД заявлял о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против Додика.