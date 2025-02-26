Додик: Республика Сербская запретит у себя деятельность федеральных сил БиГ

Tекст: Валерия Городецкая

Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской намерена в ближайшее время утвердить пакет законов, запрещающих деятельность федеральных силовых структур БиГ на территории республики, передает ТАСС. Это решение озвучил глава Республики Сербской Милорад Додик во время своего выступления в Баня-Луке перед сторонниками после вынесения ему приговора судом в Сараево.

«Мы будем защищать себя на каждом шагу, сегодня мы защитим нашу Конституцию с помощью нашей судебной системы и полиции», – заявил Додик. Он подчеркнул, что пакет законов станет ответной мерой на приговор, вынесенный судом Боснии и Герцеговины, который осудил Додика за игнорирование решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.

В соответствии с новыми законами, на территории Республики Сербской будет запрещено исполнять решения суда Боснии и Герцеговины. Под запрет также попадет деятельность федеральной прокуратуры, следственных органов и спецслужб.

Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал виновным президента Республики Сербской Милорада Додика в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

Российский МИД заявлял о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против Додика.