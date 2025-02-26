Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Додик: Республика Сербская запретит у себя деятельность федеральных сил БиГ
Парламент Республики Сербской планирует запретить федеральным органам Боснии и Герцеговины (БиГ) действовать на своей территории в ответ на приговор главе Республики Милораду Додику.
Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской намерена в ближайшее время утвердить пакет законов, запрещающих деятельность федеральных силовых структур БиГ на территории республики, передает ТАСС. Это решение озвучил глава Республики Сербской Милорад Додик во время своего выступления в Баня-Луке перед сторонниками после вынесения ему приговора судом в Сараево.
«Мы будем защищать себя на каждом шагу, сегодня мы защитим нашу Конституцию с помощью нашей судебной системы и полиции», – заявил Додик. Он подчеркнул, что пакет законов станет ответной мерой на приговор, вынесенный судом Боснии и Герцеговины, который осудил Додика за игнорирование решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.
В соответствии с новыми законами, на территории Республики Сербской будет запрещено исполнять решения суда Боснии и Герцеговины. Под запрет также попадет деятельность федеральной прокуратуры, следственных органов и спецслужб.
Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал виновным президента Республики Сербской Милорада Додика в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.
Российский МИД заявлял о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против Додика.