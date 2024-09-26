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Созданы электродвигатели для выдерживающих аномально высокие температуры FPV-дронов
В России создали электродвигатели для выдерживающих аномально высокие температуры FPV-дронов
Российские специалисты разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
По его словам, КБ «Спектр» совместно с АО ПО «Север» разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, созданных АО «НПП «Исток», которые получились дешевле, чем китайские аналоги передает ТАСС.
По характеристикам магниты также опережают образцы китайских производителей. Самарий-кобальтовые магниты имеют больший предел нагрузки, чем китайские неодимовые, что расширяет диапазон температур и позволяет летать в Африке и Сирии, где повышенный температурный режим приводит к тому, что пропеллеры плавятся, двигатели перегреваются и дроны не летают.
Братеньков отметил, что сейчас продолжается апробация электродвигателей, которые в ходе испытаний выдерживали температуры до +200 градусов. После завершения испытаний будет разработана линейка электродвигателей, закрывающая потребности всех фронтовых дронов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что в прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в десять раз.