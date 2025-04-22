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Путин провел встречу с патриархами Кириллом и Порфирием
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей, на которой присутствовали высшие иерархи обеих церквей.
Президент России Владимир Путин провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Сербским Порфирием, передает Telegram-канал Кремля. Переговоры состоялись в Москве и носили официальный характер.
Во встрече также участвовали митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий Отдел внешних церковных связей, а также митрополит Сербской православной церкви Ириней.