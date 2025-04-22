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Путин начал первую личную встречу с султаном Омана
В Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.
Это первая очная встреча лидеров двух стран за время существования двусторонних отношений – ранее они общались только по телефону в марте 2023 года, передает ТАСС.
Торжественная церемония включала исполнение государственных гимнов России и Омана, а также рукопожатие лидеров в присутствии официальных делегаций. В состав делегации султана Омана вошли высокопоставленные чиновники, включая заместителя председателя совета министров по делам обороны, министра иностранных дел, министра торговли, промышленности и привлечения инвестиций, а также председателя оманского суверенного фонда.
Визит султана Омана приурочен к 40-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.
В субботу Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Омана. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх сообщил, что в Москве во время визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида планируется подписание соглашений, среди которых отмена виз для владельцев обычных паспортов.
Накануне султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом.