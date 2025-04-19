Названы цели переговоров Путина и султана Омана

Оманский Посол: Оман и Россия во время визита султана в Москву подпишут 10 соглашений

Tекст: Дарья Григоренко

Посол заявил Оманскому информационному агентству, что Оман и Россия в рамках визита султана в Москву подпишут десять двусторонних соглашений. Одним из ключевых документов станет договор о взаимном отказе от виз для граждан с обычными паспортами. Кроме того, планируется соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил, что новые соглашения и меморандумы о взаимопонимании откроют новые горизонты для двустороннего сотрудничества в сферах торговли, энергетики, образования и туризма. Документы также затронут вопросы рыболовства, устойчивого развития и взаимодействия в сфере СМИ.

Султан Омана прибудет с государственным визитом в Москву в понедельник, 21 апреля. В ходе визита состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается обсуждение как региональной, так и международной повестки, а также вопросов экономических, инвестиционных и энергетических отношений.

Напомним, в Кремле сообщили, что в Москве 22 апреля состоится встреча российского президента Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, на которой обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди передал послание султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида президенту Владимиру Путину.