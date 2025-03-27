Стало известно о строительстве нового здания Национального центра «Россия»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Национальный центр «Россия», новое здание центра будет располагаться на Краснопресненской набережной в Москве и станет одной из главных достопримечательностей города. Архитектурная концепция будущего строения уже разработана при участии ведущих российских архитекторов и совместно с мэрией Москвы.

Центр «Россия» будет представлять собой инновационную многофункциональную площадку, интегрированную в городскую среду. Фасад здания будет мультимедийным и сможет адаптироваться к различным событиям и оформлениям. Вокруг здания планируется создание ландшафтного парка.

В структуре центра будут медиацентр и конгресс-центр, а также общественные зоны с уличным амфитеатром, молодежным кластером, гастрономическими рядами, концертным и выставочным залами. Здание предоставит удобную и технологичную среду для знакомства с культурными, историческими и научными достижениями России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вспоминал, как ему однажды подарили юрту, во время посещения выставки «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия». Президент также заявил о важности для молодежи посещать выставки, чтобы вдохновляться примерами достижений российского народа.