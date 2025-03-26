Путин призвал молодежь посещать выставки достижений России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых», которое проходит на площадке национального центра «Россия», экспозицию которого президент осмотрел перед началом мероприятия, подчеркнул значимость посещения выставок, передает ТАСС.

Он отметил, что это не только приятно, но и полезно, поскольку позволяет увидеть вдохновляющий пример достижений российского народа на протяжении тысячелетней истории.

«Это очень приятно и очень полезно – увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории. Нам действительно есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны», – сказал президент.



«Сегодняшние школьники, молодые ребята, уверен, тоже мечтают о том, чтобы добиться значимого, нужного <…> результата. И результата в конечном итоге для нашей Родины в целом», – добавил Путин.

Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи и одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.