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Путин поддержал идею девизов на фасадах школ
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.
На заседании наблюдательного совета «Движения первых» президент Владимир Путин поддержал инициативу размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений, передает РИА «Новости».
Идею предложил начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Владислав Головин, считая, что такие девизы будут способствовать развитию ответственности у молодого поколения.
Президент отметил, что сама по себе идея достойна внимания и подчеркнул: «Все должно быть в меру, все должно быть к месту».
Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи.