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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 18:07 • Новости дня

    Путин предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране.

    «Считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, которая будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, органов власти, словом, всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин отметил, что «Движение первых» насчитывает 11 млн участников, сравнив его с «приличной армией».

    25 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство обороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.

    Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».

    Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

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    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

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    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

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    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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    25 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по культуре, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Предлагаю включить показатели обеспеченности территорий учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования», – сказал Путин.

    Президент отметил необходимость учитывать задачу создания сети учреждений культуры при разработке мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территорий. Помимо этого, он предложил проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования для инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

    Путин добавил: «Я прошу правительство обратить внимание на возможности и наших других долгосрочных программ развития, прежде всего нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

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    25 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Запашный предложил ввести контракты для цирковых артистов, как для спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре и искусству сообщил президенту Владимиру Путину об уходе российских артистов из цирков за границу.

    «Практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу. Это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов», – цитирует Запашного РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия за средства бюджета готовит артистов, но при этом не дает своим зрителям возможности получать качественные шоу.

    Директор цирка предложил внедрить систему трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом. Такая система должна предусматривать заключение трудовых контрактов на этапе поступления будущих профессиональных артистов.

    Ранее гендиректор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров на заседании Совета предложил ввести изучение кинематографа в школьную программу.

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    23 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Песков назвал доверительной атмосферу телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа была «абсолютно доверительной», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так», – приводит ТАСС слова Пескова в интервью Павлу Зарубину.

    Напомним, Песков не исключил наличие дополнительных контактов лидеров двух стран. Он отметил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США в различных областях трудно переоценить. По его словам, разногласия между США и Россией не должны мешать взаимовыгодному сотрудничеству. В Кремле назвали влияние США на мировую политику огромным.

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    23 марта 2025, 23:55 • Новости дня
    Президент Бразилии собрался посетить Россию в мае

    Президент Бразилии Лула да Силва собрался посетить Россию в мае для встречи с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

    Аморим также сообщил, что после завершения визита в Россию да Силва отправится в Китай. Цель его поездки – переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это наглядно продемонстрирует, что Бразилия никому не подчиняется», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Folha de S. Paulo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале да Силва сообщил, что отказал Германии в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России. В конце января Путин и да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.

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    24 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за помощь в обменах пленными между Россией и Украиной, а также обсудил с ним российско-американский диалог по урегулированию украинского конфликта.

    Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль в Telegram-канале. Президент России выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ в обменах удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Лидеры также обсудили развитие российско-американского диалога, направленного на мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Аль Нахайян выразил поддержку усилиям России и США, отметив важность консультаций в Эр-Рияде.

    Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и выразили готовность продолжать реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Они также подчеркнули важность координации в рамках «ОПЕК плюс».

    Путин поздравил эмиратского лидера и народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал президенту России Владимиру Путину приветствие и пожелания дальнейшего процветания России.

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    25 марта 2025, 23:11 • Новости дня
    Путин наградил школьницу медалью за спасение из пожара

    Школьница Виктория Гребенькова получила от Путина медаль за спасение пятерых сестер и братьев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил школьницу из Томской области Викторию Гребенькову медалью «За спасение погибавших» за героизм при спасении своих сестер и братьев из горящего дома в апреле 2024 года.

    Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин вручил медаль «За спасение погибавших» школьнице Виктории Гребеньковой из Томской области. Она спасла своих сестер и братьев из огня в доме в апреле 2024 года. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации.

    Документ гласит, что Виктория Гребенькова проявила «смелость и решительность» в экстремальных условиях. Ранее, в ноябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже вручила Виктории медаль «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои».

    В тот же день был награжден Михаил Процкий из Томской области. Региональные СМИ сообщают, что мужчина спас троих детей из пожара в доме соседей в феврале 2024 года, также получив за это медаль «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и значительный вклад в политику России.

    Президент России Владимир Путин также наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    25 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин пообещал восстановить Курскую область после атак ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а жители региона, пострадавшие от преступлений украинских боевиков, не будут оставлены без внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

    «Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», – пообещал президент, его слова приводит ТАСС.

    Также он рассказал, что украинские формирования, уходя из Курской области, разрушают церкви и объекты культурного наследия.

    «К сожалению, после того, как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов и, уходя, они (украинские формирования) разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», – отметил президент.

    Путин добавил, что все совершающие преступления в Курской области боевики украинских формирований будут изобличены и наказаны.

    «Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать», – пообещал глава государства.

    «А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать», – указал президент.

    Ранее Путин заявил, что Минобороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию.

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    25 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Писатель Коновалов: СВО разблокировала социальные лифты в искусстве

    Писатель Коновалов: СВО разблокировала для молодых творцов социальные лифты в искусстве

    Писатель Коновалов: СВО разблокировала социальные лифты в искусстве
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Повышенное внимание власти к литературе, театру и кино показывает, что Россия обращается к культуре как к краеугольному камню развития государственности, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Вячеслав Коновалов. Ранее президент Владимир Путин наградил в Кремле деятелей искусства и провел заседание профильного Совета.

    «Последние три года стали лакмусовой бумажкой, показавшей, кто намерен жить и развиваться в России, а кто рассматривает страну лишь в качестве кормовой базы, которую можно сменить в любой момент», – рассказал Вячеслав Коновалов, член правления Союза писателей России, президент Чеховского фестиваля «Остров Сахалин», основатель и руководитель федеральной премии «Главкнига».

    «Одно время карьерные лифты для людей культуры в некотором смысле были заблокированы либеральными деятелями. Однако с началом СВО в отрасли произошло своеобразное очищение, у молодых творцов появилась хорошая возможность широко и профессионально заявить о себе. И чествование в Кремле является тому подтверждением», – подчеркнул он.

    «Благо, сейчас у нас в стране работает разветвленная инфраструктура для самореализации в искусстве: Фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, кластер «Таврида», академия «Меганом», Российские креативные недели и множество других. У молодежи есть уникальная возможность принять участие в формировании новой российской культуры, вписать свои имена в историю государства», – детализировал собеседник.

    «Отдельно отмечу внимательное отношение к нашей сфере со стороны президента Владимира Путина. Переформатирование союза писателей, приход на пост главы Владимира Мединского демонстрирует, что страна делает разворот в сторону культуры, как краеугольного камня развития государственности», – резюмировал Коновалов.

    Во вторник Путин в режиме видеоконференции принял участие в Совете по культуре и искусству, где ключевыми темами стали образование, литература и книгоиздание. «Для сферы культуры в последние годы – много [или] мало, но я позволю себе сказать: кое-что сделано», – сказал президент

    «Во всяком случае, существенно расширена гуманитарная составляющая процесса образования, новые возможности обрела наша уникальная отечественная система подготовки художников и музыкантов, обеспечена масштабная грантовая поддержка проектов творческих деятелей, в том числе молодых, начинающих. По итогам нацпроекта «Культура» построено и модернизировано свыше 3,2 тыс. учреждений. Эта работа продолжится в рамках нового национального проекта «Семья», – перечислил глава государства.

    Президент назвал различные виды искусства союзниками государства: «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник». По его словам, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом.

    Ранее в День работника культуры Путин вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. Наград удостоились прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, худрук Московского симфонического оркестра Иван Никифорчин, художник-иллюстратор Ольга Ионайтис и другие.

    День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Указ о его учреждении Путин подписал в августе 2007 года, объединив профессиональным праздником сотрудников музеев и театров, писателей, книгоиздателей и представителей других направлений этой сферы.

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    24 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Эксперт указал на растущую роль Кубани на мировом рынке пшеницы

    Депутат Матвейчев: Кубань стала гарантом продовольственной безопасности России

    Эксперт указал на растущую роль Кубани на мировом рынке пшеницы
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Кубань – один из лидеров России по развитию туризма, промышленного производства и, что еще важнее, – по уровню урожая и привлечению инвестиций в агрокомплекс. Это позволяет считать регион гарантом продовольственной безопасности страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

    «Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся субъектов России. Например, при нынешних темпах строительства столица региона скоро войдет в пятерку самых населенных городов страны», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Кубань находится в лидерах по привлечению инвестиций в агрокомплекс, промышленное производство, туризм. Здесь открывается огромное количество крупных предприятий, а также объектов среднего и малого предпринимательства», – подчеркнул парламентарий.

    «Рекордные урожаи, высокая степень технологизации сельского хозяйства и растущая роль Кубани на мировом рынке пшеницы – большая часть этих успехов достигнута при нынешнем губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве. Сегодня край по праву может считаться гарантом продовольственной безопасности России», – указал депутат.

    По мнению депутата, достижения Кубани позволяют высоко оценить перспективы региона в условиях экологических вызовов и геополитического давления. При этом властям регионам важно поддерживать прямую коммуникацию с жителями края, о чем отдельно сказал президент России.

    «Эта работа приоритетна не только в преддверии выборов, но и после них. Кондратьеву предстоят интенсивные поездки, общение с электоратом для расширения осведомленности о насущных проблемах кубанцев», – перечислил собеседник.

    «Важно и то, как власти региона относятся к участникам СВО. Построен один из крупнейших в России реабилитационных центров с новейшим оборудованием. Для бойцов действует более 20 мер поддержки. По поручению президента 340 участков земли получили Герои России или обладатели орденов за заслуги в ходе спецоперации, а также семьи погибших при выполнении боевых задач», – резюмировал Матвейчев.

    В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона доложил, что бюджет региона за 10 лет вырос со 190 до 566 млрд рублей.

    По его словам, по питьевому молоку регион держит первое место в России, второе место – по сырому молоку, в пятерке – по фруктам, овощам, мясу, яйцам, птице. За пять лет площади виноградников увеличились на 6,5 тыс. гектаров. Национальный центр зерна им. Лукьяненко губернатор назвал предметом гордости, поскольку 100% посевов пшеницы, риса и сои на Кубани – это семена отечественной селекции.

    «Объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз, это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей введены были в эксплуатацию», – подчеркнул он. Отдельно губернатор акцентировал внимание на том, что в крае проектируются 17 очистных сооружений на побережье.

    В завершение он попросил Путина поддержать свое выдвижение на новый губернаторский срок.

    «Вениамин Иванович, край очень большой, он разнообразный, вопросов много, проблем много. Очень многое сделано за последние годы, я это вижу, это очевидная вещь. Но при таком масштабе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания», – ответил глава государства. «А так в целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи», – ответил президент.

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    25 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин наградил молодых деятелей культуры в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Награды получили директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, передает РИА «Новости».

    За вклад в литературу и искусство для детей и юношества были отмечены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Эти премии являются признанием их значительного вклада в развитие культурного наследия и поддержку молодых талантов.

    Ранее Путин заявил, что русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране.

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    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

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    Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

    Уже «в скором времени», по словам президента США Дональда Трампа, между Киевом и Вашингтоном будет подписано соглашение по редкоземельным металлам (РЗМ). Намерение заключить аналогичный договор с Украиной декларировалось и Евросоюзом. Однако на самом деле Европа способна найти эти ключевые для современной промышленности элементы гораздо ближе, и Украина для этого вовсе не нужна. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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