Захарова назвала слова Сикорского о Владивостоке абсурдными тезисами

Tекст: Антон Антонов

«Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточенно спорит и надеется победить «оппонента». Набор абсурдных тезисов», – приводит ответ Захаровой ТАСС.



Захарова посоветовала польскому министру заняться нерешенными проблемами внутри НАТО: вопросом принадлежности Гренландии, нестабильностью в Новой Каледонии из-за политики Франции, нарушениями прав человека в Прибалтике и экономическим спадом в Германии. «Без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС», – сказала Захарова.

Сикорский в своих заявлениях говорил, что Россия никогда «не будет править» в Киеве, Вильнюсе, Риге, Таллине и Кишиневе. Он заявил, что Москве надо сосредоточиться на своих территориях, в частности на Владивостоке, который он назвал по-китайски – Хайшэньвэй, передает ТВЦ.



Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на кого-либо, «потенциала для начала конфликта» нет ни с Финляндией, ни с Прибалтикой – там «по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило на Донбассе с 2014 года».

Бразилия посоветовала Европе избавиться от навязчивой идеи о захвате Россией.