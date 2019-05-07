Оскверненный монумент «Скорбящая мать» восстановили на советском мемориале в Берлине

Монумент «Скорбящая мать», оскверненный вандалами на советском мемориале в берлинском Трептов-парке, привели в порядок, сообщили в посольстве России в Германии.

«Подвергшийся осквернению вандалами 4 мая монумент «Скорбящая мать» на советском мемориале в Трептов-парке был очищен от машинного масла. Состояние памятника оценивается как удовлетворительное», – написано в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что дипмиссия отправила в МИД Германии ноту с просьбой разработать систему мер по предотвращению подобных актов вандализма. В российском посольстве выразили признательность коммунальным службам Берлина за «оперативное и деятельное участие в восстановлении скульптуры».

По информации «Интерфакса», неизвестные облили монумент черным маслом, из-за чего была нарушена структура памятника.

В апреле были осквернены памятники советским воинам-освободителям в Австрии и Польше.