В музее на Поклонной горе открыли экспозицию «Путь к Победе»

В Музее Победы открыли экспозицию «Путь к Победе»

Tекст: Валерия Городецкая

Открытие экспозиции «Путь к Победе» состоялось 5 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она занимает почти 4,5 тыс. кв. метров и приурочена к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о героизме солдат Красной Армии, уделяя внимание не только командирам, но и рядовым бойцам.

Впервые в музее создан комплекс «оживших диорам», посвященный ключевым сражениям: Битве за Москву, Сталинградской битве, обороне Ленинграда, Курской битве, форсированию Днепра и штурму Берлина. На экранах перед батальными полотнами демонстрируются короткие фильмы, воссоздающие атмосферу фронтовых будней и позволяющие зрителям эмоционально погрузиться в события войны.

В рамках интерактивного комплекса «Реликвии Победы» собраны более 160 подлинных экспонатов, включая томик Пушкина, пробитый осколком, саблю тувинского командира Тулуша Кечил-оола, гимнастерку и шлемофон механика-водителя танка Т-34 Александры Ращупкиной. Благодаря смарт-стеклу, реликвии дополнены мультимедийной информацией о судьбах их владельцев.

В создании масштабной экспозиции участвовали около 100 музеев России и Беларуси, а также различные организации и архивы. Для посетителей доступна цифровая библиотека с историческими материалами о Великой Отечественной войне, включая архивные документы, интерактивные карты и сводки Совинформбюро.