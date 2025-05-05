Эксперты: За 25 лет президентства Путина Россия превратилась в гордую и уверенную страну

Интервью президента предельно точно напоминает нам о том пути, который прошла страна за последние 25 лет, говорит Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, если в 2000 году многие на Западе задавались вопросом, выживет ли Россия, сможет ли она погасить свои долги или останется банкротом, то сегодня все иначе.

«Россия стала совершенно другой страной, которая гордо и уверенно отстаивает свои национальные интересы. Это результат той трансформации, которую государство прошло в ходе президенства Путина», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, нынешняя сила России обусловлена личными качествами президента и внутренним сплочением граждан, которые доверяют лидеру страны. Это доказала реакция россиян на начало СВО. Здесь надежды Путина полностью оправдались», – добавил аналитик.

Также Данилин обратил внимание на слова Путина о возможных преемниках. «Его ответ, по сути, касался стабильности политической системы и необходимости поиска компетентных кадров. На данный момент, насколько мы можем судить по губернаторскому корпусу, в России сформирован хороший кадровый резерв», – пояснил Данилин.

Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ, напомнил, что в интервью журналистам глава государства указал, что у России сейчас есть все силы и возможности, чтобы закончить СВО с нужным результатом, хотя еще в 2014 году страна не была готова к фронтальному противостоянию со странами Запада. Это была одна из причин, почему Москве хотелось верить в желание Германии и Франции выполнять Минские соглашения.

«В Берлине и Париже тогда решили иначе, а НАТО продолжило расширение к нашим границам. Но сейчас выбранная ими политика приводит к разрушению их же стран: в НАТО и ЕС давно нет единства, а в мире с подачи Москвы развивается идея многополярного мира. Для наших оппонентов это будет хорошим уроком», – указал спикер.

Напомним, ранее на телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем глава государства ответил на вопросы о знаковых событиях в стране и мире за последнюю четверть века, причинах и перспективах СВО, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире.

Путин отметил, что Россия была вынуждена в 2014 году встать на защиту крымчан и севастопольцев. «2014 год – я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, российская экономика укрепилась благодаря ограничениям со стороны Запада. Коснулся лидер и темы Минских соглашений: «Каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия». При этом глава государства отметил, что Москва «искренне стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами», но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе.

Путин признался, что при объявлении СВО рассчитывал на поддержку россиян. «...Надеялся на то, что реакция общества будет такой. И когда рядовой гражданин, наш простой человек начинает осознавать, что он и есть государство, что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день... его детей, его семьи, его родины и страны. Он понимает, что глубинное государство – это он. Он последний рубеж – последняя инстанция», – сказал глава государства.

Также президент высказался о примирении с украинцами в будущем. «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени», – уточнил он.

Кроме того, Путин рассказал журналистам, что постоянно думает о преемнике, и согласился с утверждением о том, что он оценивает потенциал «каждого». По его словам, хотя «есть предвыборные технологии, есть административный ресурс», в конечном счете выбор будет за россиянами, поскольку шансов «сделать что-то по-серьезному» не будет у человека, «за которым не стоит доверие народа».