«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Численность населения Москвы превысила 13 млн человек
Численность жителей Москвы достигла 13,3 млн человек на начало 2025 года, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что в прошлом году население города выросло на 4,8 тыс. человек, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции в стране. Москва остается одним из немногих регионов, где сохраняется естественный прирост населения, отметили на сайте.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. В ходе встречи Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей.