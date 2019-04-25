МИД отреагировал на осквернение памятника советским воинам в Австрии

МИД России выразил возмущение из-за осквернения мемориала советским воинам-освободителям в центре Вены.

«В ночь на 25 апреля неизвестными лицами осквернен мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены – фасад памятника залит черной краской. Выражаем глубокое возмущение инцидентом, рассматриваем его как вопиющее проявление вандализма», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве также уточнили, что по данному факту федеральному министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц.

«Настоятельно призываем австрийские власти в ближайшее время ввести в эксплуатацию установленные рядом с мемориалом камеры видеонаблюдения для недопущения в будущем подобных случаев», – добавили в ведомстве.

Ранее мемориал оскверняли уже трижды. Так, 23 февраля 2015 года памятник облили черной краской, подобные акты вандализма повторялись в 2017 и 2018 годах. После этого Россия попросила усилить меры безопасности и установить видеонаблюдение.