Россия попросила усилить безопасность памятника советским воинам в Вене

Посольство России в Австрии повторно обратилось к властям страны с просьбой ввести видеонаблюдение у мемориала советским воинам-освободителям в Вене, который стал мишенью вандалов.

Посольство России направило ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять неотложные меры по устранению ущерба, а также выявлению и наказанию в соответствии с австрийским законодательством лиц, причастных к инциденту. Кроме того, дипмиссия потребовала не допустить повторения в будущем подобных происшествий, передает РИА «Новости».

Мемориал советским воинам-освободителям в Вене оскверняется не впервые. Так, в январе 2017 года памятник был облит красной краской.

«К глубокому сожалению, австрийским правоохранительным органам не удается установить злоумышленников», – констатировали в посольстве, добавив, что российская сторона не раз обращалась к властям Австрии с просьбой установить рядом с мемориалом камеры видеонаблюдения, что помогло бы венской полиции в ее работе.

«Сегодня посольство возобновило эту просьбу, и надеемся, что она будет положительно рассмотрена австрийскими партнерами», – подчеркивается в комментарии диппредставительства.

Также в посольстве сообщили, что МВД Австрии и коммунальным службам Вены получили указание устранить ущерб от акции вандалов.

Напомним, в ночь на среду в Вене на площади Шварценбергплатц вандалы осквернили памятник советским воинам, облив его черной краской.