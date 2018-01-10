Памятник советским воинам осквернили в Вене

В Вене на площади Шварценбергплатц вандалы осквернили памятник советским воинам, сообщил пресс-секретарь посольства России в австрийской столице Булат Хайдаров.

Вероятно, инцидент произошел в ночь на 10 января, сообщил Хайдаров на странице в Facebook.

Он добавил, что российское посольство вскоре направит в МИД Австрии ноту протеста и опубликует официальный комментарий.

Напомним, в начале января в Молдавии был осквернен мемориал советским воинам.