Россия выразила протест Австрии после осквернения памятника

Посольство России в Австрии направило ноту австрийским властям после осквернения памятника советскому солдату в Вене, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

«Посольством уже заявлен самый решительный протест и получены заверения МВД Австрии в том, что нанесенный ущерб будет устранен незамедлительно», – говорится в заявлении Любинского на сайте посольства.

Посол напомнил, что подобный вандализм происходит регулярно. Власти Австрии установили на площади Шварценбергплац специальные камеры видеонаблюдения.

«Камеры должны были быть включены через несколько дней. И это будет сделано наряду с восстановлением позолоты мемориальной надписи на памятнике, как это обещано, до Дня Победы», – добавил посол.

Памятник советским солдатам в австрийской столице регулярно подвергается осквернению вандалами. Летом прошлого года мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены залили краской.

Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии, требуя принять срочные меры по устранению причиненного ущерба и наказанию ответственных.