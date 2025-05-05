Театр Ленсовета приостановил показы спектаклей с Боярским до конца сезона

Tекст: Дарья Григоренко

Показы спектакля «В этом милом старом доме» приостановлены в Ленсовете до конца текущего сезона. Решение связано с тем, что врачи рекомендовали Михаилу Боярскому временно воздержаться от выступлений, передает ТАСС.

Администрация театра выразила сожаление по поводу вынужденной паузы и пожелала артисту скорейшего возвращения.

На замену отмененным показам в репертуаре появятся другие спектакли. 9 и 25 мая, 3 и 25 июня, 2 и 13 июля зрителям предложат альтернативные постановки, а актуальное расписание опубликовано на сайте театра.

В апреле в Санкт-Петербургском театре им. Ленсовета не будет показа пьесы «В этом милом старом доме» с Михаилом Боярским.

Напомним, 18 апреля Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля. Супруга Боярского, художественный руководитель Театра имени Ленсовета, народная артистка России Лариса Луппиан заявила, врачи рекомендовали артисту не выступать на сцене в течение месяца.