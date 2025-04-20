Врачи рекомендовали Боярскому месяц не выходить на сцену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает агентство ТАСС, Михаил Боярский был госпитализирован после падения во время репетиции в театре в Петербурге. Медики поставили артисту диагноз, не уточнив подробности травмы, и настоятельно посоветовали месяц воздерживаться от выхода на сцену.

Супруга актера Лариса Луппиан, которая является художественным руководителем Театра имени Ленсовета, отметила: «Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете – врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что [будет смотреть] по самочувствию».

Луппиан добавила, что окончательное решение о возвращении к работе Михаил Боярский примет, исходя из собственного состояния здоровья после восстановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, а супруга артиста рассказала о его состоянии здоровья.