На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Врачи рекомендовали Боярскому месяц не выходить на сцену
Артисту Михаилу Боярскому, который получил травму в театре, рекомендовали не выступать на сцене в течение месяца, однако он может принять решение исходя из своего самочувствия, сообщила его супруга, художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.
Как сообщает агентство ТАСС, Михаил Боярский был госпитализирован после падения во время репетиции в театре в Петербурге. Медики поставили артисту диагноз, не уточнив подробности травмы, и настоятельно посоветовали месяц воздерживаться от выхода на сцену.
Супруга актера Лариса Луппиан, которая является художественным руководителем Театра имени Ленсовета, отметила: «Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете – врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что [будет смотреть] по самочувствию».
Луппиан добавила, что окончательное решение о возвращении к работе Михаил Боярский примет, исходя из собственного состояния здоровья после восстановления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, а супруга артиста рассказала о его состоянии здоровья.