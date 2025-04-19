На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Супруга Боярского рассказала о состоянии здоровья артиста
Супруга: Боярского выпишут из больницы на следующей неделе после перелома ребра и ушиба легкого
После падения в театре на прошлой неделе Михаил Боярский перенес перелом ребра и ушиб легкого, однако теперь чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы на следующей неделе, сообщила его супруга, художественный руководитель Театра им. Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.
Михаил Боярский, народный артист РСФСР, госпитализированный после падения в театре с переломом ребра и ушибом легкого, сейчас чувствует себя хорошо, передает ТАСС.
Супруга артиста Лариса Луппиан сообщила, что Боярского планируют выписать на следующей неделе. «Я только что с ним разговаривала, он сказал, что чувствует себя хорошо, все в порядке», – отметила Луппиан.
Инцидент произошел в воскресенье: Боярский упал в театре, после чего два дня находился дома. Однако позже у него поднялась температура, и после проведенного МРТ врачи диагностировали перелом ребра и ушиб легкого, что стало причиной госпитализации. По словам Луппиан, сейчас угрозы здоровью артиста нет.
Пресс-служба Театра имени Ленсовета ранее сообщила, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского из-за его болезни, а со сцены прозвучит записанный голос артиста. В театре подчеркнули, что его состояние не вызывает опасений, а врачи рекомендовали ему отдых и восстановление сил.
Боярский является приглашенным артистом Театра имени Ленсовета и играет там в нескольких спектаклях, в том числе «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».
Артист родился в 1949 году в Ленинграде и за свою карьеру снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!» и «Собака на сене». Наибольшую популярность ему принесла роль д’Артаньяна в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Боярский был госпитализирован после того, как упал с высоты около трех метров во время спектакля 16 апреля. А в начале года сын Боярского заявил, что Народный артист России проходил плановое медицинское обследование в Петербурге.