Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
Сын Боярского прокомментировал сообщения о госпитализации отца
Сын Боярского опроверг слухи о госпитализации и заявил о плановом обследовании
Народный артист России Михаил Боярский проходит плановое медицинское обследование в Петербурге и намерен выступить на сцене в субботу, сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Комментируя появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения о госпитализации Михаила Боярского в кардиологическое отделение одного из стационаров Петербурга, Боярский-младший сообщил, что с его отцом все в порядке, он проходит плановое КТ легких, передает ТАСС.
В декабре президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Михаилу Боярскому по случаю его 75-летия, подчеркнув его вклад в театр, кино и эстраду, а также подписал указ о награждении Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.