Путин поздравил Боярского с 75-летием

Путин отметил многогранный талант и темперамент Боярского в поздравлении

Tекст: Елизавета Шишкова

В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил многогранный талант артиста, его яркий артистический темперамент и неиссякаемую созидательную энергию, которые позволили Боярскому достичь больших успехов и стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, завоевав искреннюю любовь публики.

Путин также выразил пожелания здоровья и вдохновения Михаилу Боярскому и всей его творческой семье. Президент добавил: «И конечно, всего самого доброго в наступающем Новом году!»

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург. Он начинал свою карьеру как актер Ленинградского театра им. Ленсовета и снялся в более чем 60 фильмах и сериалах. Среди его самых известных ролей – д'Артаньян в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Помимо актерской карьеры, Боярский известен как певец, выпустивший несколько альбомов, включая такие популярные песни, как «Зеленоглазое такси» и «Городские цветы».