  • Новость часаПутин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
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    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    1 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 19:35 • Новости дня

    Путин поздравил Боярского с 75-летием

    Путин отметил многогранный талант и темперамент Боярского в поздравлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Михаилу Боярскому по случаю 75-летия, подчеркнув его вклад в театр, кино и эстраду и пожелав здоровья и вдохновения.

    В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил многогранный талант артиста, его яркий артистический темперамент и неиссякаемую созидательную энергию, которые позволили Боярскому достичь больших успехов и стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, завоевав искреннюю любовь публики.

    Путин также выразил пожелания здоровья и вдохновения Михаилу Боярскому и всей его творческой семье. Президент добавил: «И конечно, всего самого доброго в наступающем Новом году!»

    Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург. Он начинал свою карьеру как актер Ленинградского театра им. Ленсовета и снялся в более чем 60 фильмах и сериалах. Среди его самых известных ролей – д'Артаньян в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Помимо актерской карьеры, Боярский известен как певец, выпустивший несколько альбомов, включая такие популярные песни, как «Зеленоглазое такси» и «Городские цветы».

    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    24 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин: Россия увеличит число своих преподавателей в Таджикистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

    По словам Путина, в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из России, передает ТАСС.

    «Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу», – сказал Путин.

    Ранее Путин на переговорах с Рахмоном заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах.

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    24 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Песков сообщил о подарках и культурной программе для участников саммита СНГ

    Песков сообщил о подготовленных для лидеров стран СНГ подарках и культурной программе в рамках саммита под Петербургом

    Tекст: Антон Антонов

    Для лидеров стран СНГ, которые примут участие в неформальном саммите в Ленинградской области, запланирована культурная программа, они получат памятные подарки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, предусмотрены ли подарки для лидеров стран СНГ, Песков ответил: «Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки». Кроме того, он отметил, что встреча носит неформальный характер. По словам Пескова, «саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена». Однако раскрывать подробности он не стал, передает РИА «Новости».

    Напомним, Песков указывал, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря. Во вторник Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    24 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Песков рассказал о деталях программы Путина в Петербурге на ближайшие дни

    Стало известно о рабочей программе Путина в Петербурге и Ленобласти на ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил программу Владимира Путина на ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня пройдут культурные мероприятия, среди которых встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Глава государства наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Вечером Путин примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетит Россию с рабочим визитом. Переговоры двух лидеров пройдут в Ленинградской области и продолжатся рабочим обедом.

    Завтра президент России примет участие в неформальном саммите СНГ. Дмитрий Песков напомнил, что данное мероприятие является традиционным предновогодним событием, которое дает возможность лидерам обсудить актуальные проблемы и провести двусторонние встречи.

    Послезавтра в Петербурге состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном формате, в рамках которых будет представлен солидный пакет документов. Песков выразил надежду, что после окончания саммита Путин подведет итоги мероприятий.

    Ранее стало известно, что Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области.

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    25 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау

    Путин: Россия отправила самолет МЧС с медперсоналом к месту катастрофы в Актау

    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет МЧС России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи после крушения самолета, сообщил президент Владимир Путин.

    «Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», – сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств – участников СНГ.

    Президент также высказал уверенность в проведении тщательного расследования причин крушения, передает ТАСС.

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди которых десять россиян.

    Командир разбившегося в Казахстане самолета принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами.

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    24 декабря 2024, 23:57 • Новости дня
    Рахмон признал Россию главным торговым партнером Таджикистана

    Рахмон назвал Россию главным торговым партнером Таджикистана в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам 2024 года главным торгово-экономическим партнером Таджикистана стала Россия, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20%», – приводит слова Рахмона РИА «Новости».

    Рахмон также подчеркнул значимость поддержки России в гуманитарной сфере. Он выразил благодарность за выделение средств на строительство школы для одаренных детей в Душанбе и театра имени Маяковского.

    Рахмон также отметил необходимость качественной переподготовки учителей русского языка для 4,5 тыс. школ в Таджикистане. Он поблагодарил президента России за оказание помощи преподавателям.

    В ходе встречи Рахмон поздравил Путина с наступающим Новым годом, пожелав ему доброго здоровья и новых успехов, а России – благополучия и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Рахмона прошли в комплексе «Игора» в Ленинградской области, на которых президент России заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане. В ходе встречи также обсудили увеличение числа российских преподавателей в Таджикистане, Путин пообещал увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.

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    25 декабря 2024, 14:02 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    Путин спрогнозировал рост ВВП стран СНГ выше мирового уровня
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совокупный объем валового внутреннего продукта стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году ожидается на уровне 4,7%, что превышает общий мировой показатель, заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ.

    На открытии неформального саммита СНГ Путин заявил о прогнозируемом росте совокупного ВВП государств Содружества на 4,7% к концу 2024 года, что выше общемировых данных, передает ТАСС.

    «Заметно улучшились макроэкономические показатели наших стран», – отметил он.

    Президент России также сообщил о значительном росте промышленных и торговых показателей. За десять месяцев 2024 года промышленное производство увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок – на 7,4%, а розничная торговля выросла на 7,7%.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул усиливающееся использование национальных валют стран СНГ в расчетах. «Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками Содружества превышает 85%», – заявил Путин, добавив, что страны активно применяют собственные платежные системы.

    Он также упомянул об увеличении товарооборота России со странами СНГ. С января по октябрь 2024 года товарооборот вырос на 10,6%, превысив 93 млрд долларов.

    «Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь–октябрь, прибавил 10,6%», – добавил Путин.

    По словам главы российского государства, импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран Содружества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на неформальный саммит СНГ, который проходит на курорте «Игора» в Ленинградской области.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее объяснил, что Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    25 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков объяснил выбор курорта под Петербургом местом для проведения саммита СНГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Путин выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Курорт «Игора» был выбран не случайно, отметил Песков, передает ТАСС. «Путин старается разные интересные места показывать – и в самом городе, и за городом. Курорт действительно уникальный, комфортабельный. Конечно, президенту хотелось показать его своим гостям», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что Путин стремится создать особую атмосферу для неформальных встреч, особенно в предновогодний период. По его словам, важно, чтобы обстановка была не только комфортной и интересной, но и способствовала содержательным обсуждениям между лидерами стран СНГ.

    Ранее Песков отметил, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл на мероприятие в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.

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    24 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков сообщил о возможности общения Путина и Пашиняна на саммите СНГ

    Песков сообщил об отсутствии планов на отдельную встречу Путина с Пашиняном, но допустил их общение

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В графике президента России Владимира Путина на неформальный саммит СНГ в Петербурге нет отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но при необходимости лидеры могут пообщаться, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России направляется в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, передает ТАСС.

    «Отдельно не планируется», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Пашиняна. Однако он добавил, что в ходе саммита у лидеров может появиться возможность обсудить актуальные вопросы.

    Напомним, Пашинян получил приглашение посетить неформальный саммит СНГ в Петербурге 25-26 декабря.

    Путин будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области 26 декабря.

    Мероприятие пройдет под председательством  Пашиняна, так как Армения в этом году председательствует в ЕАЭС.

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    24 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане

    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году.

    «Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин и Рахмон начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области.

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    25 декабря 2024, 13:37 • Новости дня
    Путин прибыл на неформальный саммит СНГ в Ленинградской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прибыл на неформальный саммит в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.

    В курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области стартовал неформальный саммит СНГ, передает ТАСС.

    Президент России принимает коллег по Содружеству Независимых Государств. На встрече планируется подвести итоги российского председательства в СНГ в 2024 году.

    Как заявили в Кремле, участники саммита смогут обсудить международные вопросы в неформальной обстановке. Это позволит лидерам обменяться мнениями и взглядами на актуальные темы.

    Однако на саммит не смогли прибыть все приглашенные.

    Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Он заявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с крушением пассажирского самолета в Казахстане покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку.

    Напомним, 26 декабря в Петербурге состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном формате, в рамках которых будет представлен солидный пакет документов.

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    25 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку Таджикистану в председательстве в СНГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказывать содействие Таджикистану в его председательстве в СНГ в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «С 1 января Россия передает функции председательства в Содружестве Таджикистану. Хотел бы пожелать Эмомали Шариповичу, всем нашим таджикистанским друзьям успехов. Со своей стороны готовы оказывать все необходимое содействие», – отметил российский лидер, обращаясь к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, передает РИА «Новости».

    Ранее Рахмон на встрече с Путиным заявил, что по итогам 2024 года главным торгово-экономическим партнером Таджикистана стала Россия.

    Напомним, переговоры Путина и Рахмона проходят в комплексе «Игора» в Ленинградской области, на которых президент России заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане. В ходе встречи также обсудили увеличение числа российских преподавателей в Таджикистане, Путин пообещал увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.

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      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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