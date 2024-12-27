Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе говорится: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Боярского Михаила Сергеевича – артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета».
В четверг Путин направил поздравительную телеграмму актеру Михаилу Боярскому по случаю 75-летия, подчеркнув его вклад в театр, кино и эстраду и пожелав здоровья и вдохновения.