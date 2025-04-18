СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

«Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.