Прожившего четыре года на Украине забайкальского депутата решили лишить полномочий

Tекст: Алексей Дегтярев

Носик на заседании комиссии признался, что с 2021 года проживает в Днепропетровске. Он заявил, что не может вернуться в Россию из-за отсутствия украинских документов и гражданства, передает РИА «Новости».

Комиссия начала рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий Носика в начале 2025 года после представления прокурора о нарушениях федерального законодательства. В марте представители комиссии связались с Носиком через мессенджер Telegram, где он сообщил, что переехал в Днепропетровск с медицинской целью и не вернулся в Россию.

По данным УФСБ России по Забайкальскому краю, Носик пересек границу еще в мае 2021 года, но информации о его возвращении нет. Депутат заявил, что пытался покинуть Украину через Красный Крест и посольство Израиля, но безуспешно. Он заявил, что у него изъяли деньги и автомобиль после доноса родственников.

Носик заявил, что работает дистанционно, поддерживая связь с избирателями и коллегами. Комиссия по этике указала, что его пребывание за границей мешает выполнению обязанностей и инициировала процедуру отстранения от должности.

Ранее Госдума прекратила полномочия депутата Юрия Напсо. Основанием для этого стала его длительная неявка на заседания палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что парламентарий отсутствовал на заседаниях более двух лет.