Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Госдума лишила мандата депутата Напсо
Госдума лишила полномочий депутата ЛДПР Юрия Напсо за неучастие в заседаниях более месяца.
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо, сообщает ТАСС. Основной причиной стало неисполнение обязанности принимать личное участие в заседаниях парламента в течение более 30 дней.
В пресс-службе Государственной думы уточнили, что решение было принято единогласно. Комиссия по вопросам депутатской этики подтвердила, что Напсо не выполнял свои обязанности в течение 30 и более календарных дней, что стало основанием для лишения его мандата.
Полномочия Юрия Напсо были прекращены 3 апреля 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума в ходе пленарного заседания лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата из-за обвинительного приговора по делу об убийстве лося. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о прекращении полномочий парламентария из-за иностранного гражданства. Как сообщалось, Государственная дума прекратила полномочия депутата Александра Хинштейна, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.