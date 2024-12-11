Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна

Tекст: Алексей Дегтярев

Госдума на своем пленарном заседании досрочно прекратила полномочия Хинштейна, передает ТАСС.

Решение принято после внесения соответствующего документа комиссией по мандатным вопросам. В документе указано, что полномочия Хинштейна, представлявшего Самарский одномандатный округ, прекращены 5 декабря 2024 года на основании его заявления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность Хинштейну за его работу на посту председателя комитета по информполитике. Он подчеркнул его высокую работоспособность и внимание к избирательному округу.

«Работа в должности руководителя очень важного региона – Курской области, это значительный шаг», – отметил он.

Хинштейн также поблагодарил Володина и депутатов за совместную работу в Госдуме.

Напомним, Хинштейн выразил намерение баллотироваться на пост губернатора Курской области. Он уже успел провести встречу с жителями региона.