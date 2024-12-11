Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна
Государственная дума в четверг прекратила полномочия депутата Александра Хинштейна, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Госдума на своем пленарном заседании досрочно прекратила полномочия Хинштейна, передает ТАСС.
Решение принято после внесения соответствующего документа комиссией по мандатным вопросам. В документе указано, что полномочия Хинштейна, представлявшего Самарский одномандатный округ, прекращены 5 декабря 2024 года на основании его заявления.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность Хинштейну за его работу на посту председателя комитета по информполитике. Он подчеркнул его высокую работоспособность и внимание к избирательному округу.
«Работа в должности руководителя очень важного региона – Курской области, это значительный шаг», – отметил он.
Хинштейн также поблагодарил Володина и депутатов за совместную работу в Госдуме.
Напомним, Хинштейн выразил намерение баллотироваться на пост губернатора Курской области. Он уже успел провести встречу с жителями региона.