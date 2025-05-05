«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Раненых после нападения на полицейских в Махачкале госпитализировали
В Махачкале после нападения на полицейских госпитализировали несколько человек
После нападения на сотрудников полиции в Махачкале в Республиканскую клиническую больницу доставили несколько человек с различными травмами.
Несколько человек госпитализированы после нападения на полицейских в Махачкале, передает ТАСС.
В дагестанской Республиканской клинической больнице сообщили о поступлении пострадавших. Информации о количестве и состоянии раненых пока нет. Подробности произошедшего уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Махачкале произошла перестрелка, в которой погибли сотрудники правоохранительных органов. Неустановленные лица открыли огонь по наряду дорожно-патрульной службы около 14:20 по местному времени. В результате вооруженного нападения погибли трое полицейских.