МИД возмутило осквернение мемориала советским воинам в Польше

Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала осквернение памятника-обелиска воинам Советской армии в польском городе Явор, назвав это «очередной хулиганской выходкой».

«Мы возмущены очередной хулиганской выходкой в отношении захоронения советских воинов в городе Явор, Нижнесилезское воеводство Польши. Неизвестные осквернили центральный обелиск на местном кладбище, где покоится прах более 500 солдат и офицеров Красной армии. Они пали при освобождении этой страны от гитлеровской оккупации», – передает слова Захаровой ТАСС.

Представитель МИД отметила, что полиция уже расследует данное дело, виновные разыскиваются.

«От властей получено заверение, что монумент будет оперативно приведен в порядок. Несомненно, речь идет о новом постыдном эпизоде войны с памятниками. К сожалению, мы видим неконструктивное отношение властей в целом к этому вопросу», – добавила она.

Захарова также высказалась относительно причин инцидента. «Пренебрежительное отношение к мемориалам является следствием проводимой официальной Варшавой государственной политики, направленной на перетасовку собственной и, в общем-то, мировой истории. В результате всякого рода вандалы чувствуют себя абсолютно вольготно», – заявила представитель ведомства.

Дипломат уточнила, что 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. «Хотелось бы напомнить, что о моральном облике общества принято судить в том числе по тому, как относятся к памяти усопших. В Польше привыкли гордиться соответствующими традициями. Пусть это найдет выражение и применительно к сотням тысяч наших героев, которые покоятся в польской земле», – заключила она.

Напомним, ранее в Польше уже были осквернены памятник красноармейцам и кладбище советских воинов. Подобные инциденты случались и в других странах. Так, в Чехии вандалы исписали памятник маршалу Коневу, а в Австрии монумент советским воинам облили краской.