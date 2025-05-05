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Уроженка России Павлик стала министром в правительстве Германии
Уроженка России Натали Павлик заняла пост государственного министра и уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Такое решение официально объявлено в заявлении Социал-демократической партии Германии.
Павлик родилась в поселке Восток Тюменской области, а в 1999 году вместе с семьей переехала в Германию по программе репатриации. С 2021 года она является депутатом бундестага от избирательного округа Веттерау I в федеральной земле Гессен, передает Lenta.Ru.
В 2022 году Павлик уже была назначена уполномоченным федерального правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств. Теперь ей предстоит курировать более широкий круг вопросов, связанных с миграцией и интеграцией в стране.
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