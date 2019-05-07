В Москве начался очный этап молодежного конкурса по развитию туризма

В Москве стартовал очередной этап всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в профильной номинации «Моя гостеприимная Россия». Свои проекты по развитию внутреннего и въездного туризма приехали защитить 22 автора из 19-ти регионов.

Конкурс предназначен для молодежи, он призван помогать молодым общественным активистам донести до властей свои идеи, связанные с развитием родного края, а также получить федеральную поддержку и сделать свой регион знаменитым, рассказала во вторник газете ВЗГЛЯД, представитель дирекции конкурса Моя страна – моя Россия» Елена Земцова.

«Одно из главных условий – все проекты конкурса должны иметь прикладное применение, быть реализуемы. Эксперты отдавали предпочтение проектам, которые можно использовать в конкретых регионах», – пояснила Земцова.

Она рассказала, что предложения от молодых людей поступают очень разные, связаны они как с развитием внутреннего и въездного туризма, так и с развитием местных региональных достопримечательностей, экскурсионных программ, а также с сохранением историко-культурного наследия. Немало проектов представлено и по цифровизации отрасли, добавила Земцова.

Также поступило много социальных по своему значению проектов, предназначенных для детей и людей с ограниченными возможностями, в их числе проекты по созданию для этой категории россиян особых туристических маршрутов.

Окончательно победителей определят 6-8 июня на Петербургском экономическом форуме, где пройдет сквозная защита всех номинаций.

Напомним, конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003 года, он ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

В этом году количество участников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» выросло почти в пять раз по сравнению с прошлым. Оно составило 34 604 участника. В заочной оценке проектов конкурсантов приняли участие более 800 экспертов из различных регионов и отраслей.