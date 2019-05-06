У участника «Казанского марафона» остановилось сердце

В Татарстане участник «Казанского марафона» скончался от сердечного приступа, сообщили в министерстве спорта республики.

Погибший почувствовал себя плохо во время прохождения дистанции 21,1 километра, говорится на сайте министерства.

Экипаж скорой медицинской помощи оперативно оказал первую медицинскую помощь участнику, проведя реанимацию мужчины по пути в ближайшую больницу, однако спасти его жизнь не удалось, отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что каждый участник «Казанского марафона» при регистрации предоставил справку о состоянии здоровья, без которой допуск к соревнованиям невозможен. Также при получении стартовых пакетов все участники в письменном виде подтвердили, что не имеют никаких медицинских противопоказаний, а за любые возможные травмы, приступы или смерть несут собственную ответственность.

«Министерство спорта РТ, организационный комитет «Казанского марафона» выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося. Также заявляем, что ведомством и оргкомитетом соревнований оказывается и будет оказана вся необходимая помощь и поддержка родственникам», – говорится в сообщении.

«Казанский марафон» состоялся 4-5 мая, в стартах участвовали около тысячи человек из 32 стран.

Ранее участник Музыкального полумарафона в Москве умер во время забега в результате закупорки тромбом кровеносного сосуда.