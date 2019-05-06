Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 7 мая действующего президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе евромайдана.

По словам источника в ведомстве, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

«На завтра вызван (Порошенко). И для подписи старого (протокола допроса) и для дополнительного допроса», – сообщил источник агентства «Украинские новости».

Начальник управления спецрасследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос 7 мая. Время допроса не уточняется.

Ранее Порошенко заявил, что лично выносил тела погибших, а также помогал раненым в ходе евромайдана в Киеве в 2014 году. Видео его выступления опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая на YouTube, выразив негодование речью президента. По ее мнению, Порошенко приукрашивает свою роль в тех событиях и пытается «переписать историю».

Активный участник тех событий, украинский политик Олег Царев также рассказал РИА «Новости», что Порошенко не мог выносить раненых и убитых с евромайдана, так как появлялся там «крайне редко», да и вообще долго не мог определиться, к какой стороне примкнуть.