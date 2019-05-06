Зеленский ввернул пленных в соболезнование в связи с катастрофой «Суперджета»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с катастрофой самолета «Аэрофлота» SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, он выразил соболезнования, но при этом упомянул украинских пленных.

«Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактов на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет», – написал он в своем Facebook.

При этом он добавил, что «ежедневно думает» об «украинских пленных», которые живы.

«И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, нужно поставить человека и его жизнь главной целью», – заключил Зеленский.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41 человек, госпитализированы девять пострадавших. Причиной гибели большинства стало отравление продуктами горения.

Близким погибших выплатят по 1 млн рублей. Семье погибшего бортпроводника, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета, выплатят 5 млн рублей.

Среди основных трагедий названы недостаточная квалификация пилотов, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.