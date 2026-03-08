  • Новость часаВ Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    8 комментариев
    8 марта 2026, 11:03 • Новости дня

    NetBlocks: Интернета в Иране нет девятый день

    NetBlocks сообщил о девяти днях почти полного отключения интернета в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Уже девятые сутки в Иране почти полностью заблокирован интернет на фоне обмена ударами между США, Израилем и иранскими вооруженными силами.

    Международная служба мониторинга NetBlocks сообщила о продолжительном сбое в работе Сети, передает РИА «Новости».

    «Воскресное утро в Иране, где отключение интернета продолжается уже вторую неделю, и пошёл уже девятый день отключения (192 часа)», – говорится в заявлении организации.

    Перебои со связью наблюдаются на фоне активных боевых действий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. Поступают сведения о разрушениях и жертвах среди гражданских.

    Тегеран не оставляет атаки без ответа. Иранские военные осуществляют ответные пуски по территории Израиля, а также атакуют американские базы на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Ирану сопровождались масштабной кибератакой. Иран выпустил десятки баллистических ракет по территории Израиля.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории республики.

    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

    Комментарии (4)
    7 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя

    ЦАХАЛ подтвердил личное участие командующего ВВС Томера Бара в атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Во время недавней атаки на Тегеран командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар лично поднялся в воздух и бомбил иранские военные объекты, сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

    Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что генерал-майор Томер Бар лично участвовал в боевой операции, передает РИА «Новости». По ее словам, высокопоставленный военачальник управлял истребителем во время налета.

    «В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране», – рассказала Уколова.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную атаку на иранскую территорию, включая удары по столице республики. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под удары США и Израиля попали жилые кварталы и район Тегеранского университета.

    Сообщалось, что израильская авиация поразила оперативный штаб ВВС КСИР в иранской столице.

    В Израиле также сообщали, что ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс для хранения баллистических ракет.


    Комментарии (15)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 04:52 • Новости дня
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке против войны в Ираке переросли в столкновения и поджоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Нью-Йорка мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения после применения перцового баллончика.

    Как передает РИА «Новости», в Нью-Йорке две группы протестующих, поддерживавших и выступавших против военной операции в Иране, были намеренно разделены полицией. Демонстрация сторонников операции насчитывала около двадцати человек под руководством правого активиста Джейка Ланга, а контрпротестующих собралось до 125 человек.

    По словам комиссара полиции Джессики Тиш, напряженность между двумя лагерями начала расти незадолго до полудня. В 12:15 один из протестующих, связанный с Джейком Лангом, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был сразу задержан полицией.

    «В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован», – рассказала комиссар.

    В ответ на это один из участников контрпротеста поджег самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд долетел до ограждения и потух вблизи полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил еще одно подобное устройство.

    Комиссар полиции уточнила, что пока неясно, были ли эти устройства настоящими или поддельными. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были задержаны. Сейчас идет расследование произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать разведданные Ирану, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, он «решительно заявил» о необходимости воздержаться от подобного обмена информацией. Спецпосланник подчеркнул, что просил не передавать Тегерану данные о целях и другие виды помощи.

    На вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия оказывает подобную поддержку Ирану, Уиткофф выразил надежду, что этого не происходит. При этом он не сообщил о наличии конкретных доказательств передачи разведданных.

    Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, отметив, что Вашингтон «не знает», передает ли Россия такие данные и помощь Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай меняют стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    Комментарии (12)
    8 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

    КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

    Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

    Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

    Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

    Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    В Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера

    Совет экспертов Ирана достиг консенсусу по кандидатуре верховного лидера

    В Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера, что подтвердил один из членов ассамблеи.

    Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по вопросу выбора верховного лидера страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, отметив, что «уважаемые члены Совета экспертов в эти дни приложили усилия для того, чтобы определиться с верховным лидером, и не подвели. Слава Богу, сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства».

    Ранее другой член Совета экспертов Ахмад Хатами отмечал, что основные кандидатуры на пост верховного лидера уже определены. Он добавил, что Совет близок к тому, чтобы избрать преемника погибшего Али Хаменеи «при первой возможности». При этом Хатами подчеркнул, что в стране действует «военное положение», что может повлиять на процесс принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время одной из атак США и Израиля был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост.

    Накануне сообщалось, что Совет экспертов Ирана намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки. Сейчас обязанности главы государства исполняет Временный руководящий совет.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

    Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет

    Tекст: Мария Иванова

    После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.

    «ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:43 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на страну с авиабазы соседней страны

    Спикер меджлиса Ирана Галибаф заявил об ударе по Кешму с авиабазы соседней страны

    Tекст: Мария Иванова

    Удар по предприятию на острове Кешм нанесли с использованием военной инфраструктуры сопредельного государства, сообщил председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что одна из недавних атак по южным территориям исламской республики проводилась с использованием аэродрома соседней державы, передает ТАСС.

    Политик уточнил подробности инцидента. «Нападение на завод по опреснению воды в городе Кешме на юге страны было поддержано с авиабазы, расположенной в соседней стране», – указал Галибаф, чьи слова приводит канал Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Министерство иностранных дел Катара заявило об атаке на здания в Бахрейне с размещенными там катарскими военными.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о поражении объектов США в Кувейте и других странах Персидского залива.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:45 • Новости дня
    Сотни истребителей Израиля атаковали ключевые ракетные объекты Ирана

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по производству ракет в Парчине и Шахруде

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала два стратегически важных объекта по производству баллистических ракет, расположенных на иранской территории, передает РИА «Новости». Пресс-служба военных подтвердила проведение операции в субботу.

    «Сотни истребителей ВВС Израиля нанесли удары по двум ключевым объектам иранского… режима по производству баллистических ракет и другого вооружения. Эти объекты расположены в районах округа Парчин и города Шахруд», – говорится в сообщении.

    Ранее Израиль заявлял, что нанес удар по подземному бункеру с запасами баллистических ракет.

    Армия обороны Израиля сообщила о поражении оперативного штаба ВВС КСИР в Тегеране.

    За последние двое суток ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов в Иране.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:48 • Новости дня
    Хезболла атаковала базы ВМС и ПВО Израиля в Хайфе

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение нанесло высокоточные ракетные удары по стратегическим военным объектам Израиля в Хайфе, включая базы ВМС и ПВО.

    Как передает РИА «Новости», представители движения «Хезболла» заявили о проведении серии атак на израильские военные объекты в Хайфе.

    По их данным, вечером седьмого марта были нанесены удары высокоточными ракетами по базе Стелла Марис, которая считается ключевой точкой морского наблюдения и контроля на северном побережье Израиля.

    В отдельном заявлении упоминается атака на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер, который является главной базой противовоздушной обороны в Хайфе.

    Пресс-служба движения сообщила: «Бойцы Исламского сопротивления в 20.00 вечера в субботу, 7 марта 2026 года также атаковали базу Стелла Марис залпом высокоточных ракет».

    Всего за сутки «Хезболла» объявила о проведении 27 комбинированных операций против Израиля, среди которых были атаки по нефтеперерабатывающему заводу и комплексу военно-технического производства в Хайфе.

    Активные боевые действия со стороны движения возобновились в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и ударов Израиля и США по Ирану.

    В ответ армия Израиля усилила интенсивность атак по территории Ливана, нанеся удары по южному пригороду Бейрута, а также по восточным и южным районам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о запуске ракет по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа.

    Бойцы «Хезболлы» утром 7 марта выпустили ударные беспилотники по этому же заводу, поразив объект топливной инфраструктуры Израиля.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:37 • Новости дня
    «Хезболла» ударило ракетой по главному призывному пункту ЦАХАЛ

    «Хезболлах поразило высокоточной ракетой призывной центр ЦАХАЛ в Тель-ха-Шомере

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Тель-ха-Шомер, в 120 км от ливано-израильской границы, высокоточная ракета поразила главный призывной пункт Армии обороны Израиля.

    Движение «Хезболла» использовало современный боеприпас для атаки на район Тель-ха-Шомер. Там располагается основной призывной пункт Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

    «Бойцы исламского сопротивления поразили новым ракетным оружием важный военный объект в Тель-ха-Шомере, который находится в 120 км от ливано-израильской границы», – говорится в заявлении военно-информационной службы организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по скоплению израильских военных в районе города Метула.

    Ранее Корпус стражей исламской революции инициировал серию атак по объектам в центре Тель-Авива с применением ракет и беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Россия вошла в топ-10 крупнейших экономик мира в 2025 году
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    Террористы в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а, скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации