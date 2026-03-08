NetBlocks: Интернета в Иране нет девятый день

NetBlocks сообщил о девяти днях почти полного отключения интернета в Иране

Tекст: Мария Иванова

Международная служба мониторинга NetBlocks сообщила о продолжительном сбое в работе Сети, передает РИА «Новости».

«Воскресное утро в Иране, где отключение интернета продолжается уже вторую неделю, и пошёл уже девятый день отключения (192 часа)», – говорится в заявлении организации.

Перебои со связью наблюдаются на фоне активных боевых действий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. Поступают сведения о разрушениях и жертвах среди гражданских.

Тегеран не оставляет атаки без ответа. Иранские военные осуществляют ответные пуски по территории Израиля, а также атакуют американские базы на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Ирану сопровождались масштабной кибератакой. Иран выпустил десятки баллистических ракет по территории Израиля.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории республики.