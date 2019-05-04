В Венесуэле бандиты убили генерала

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также еще трое военнослужащих и двое сотрудников полиции стали жертвами нападения неизвестных бандитов в венесуэльском штате Арагуа.

По предварительным данным, они попали в засаду, когда возвращались ранним утром с задания по проверке одного из ранчо на предмет деятельности террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Infobae.

В состав группы входили 25 военнослужащих и пятеро полицейских.

Преступники открыли огонь из хорошо организованной засады.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, к которому в январе добавилось политическое обострение – лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Соединенные Штаты и ряд других стран признали его «легитимным».

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