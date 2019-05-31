Элтон Джон назвал сторонников Brexit «тупыми колониальными идиотами»

Британский певец Элтон Джон во время выступления в Вероне в рамках своего последнего тура Farewell Yellow Brick Road признался, что ему стыдно за Brexit.

«Мне стыдно за свою страну, за то, что она сделала. Это раздирает людей на части... Меня тошнит от политиков, особенно от британских политиков. Мне плохо от Брекзита. Я европеец, а не тупой колониальный империалистический английский идиот», – сказал Элтон Джон, сообщает Esquire со ссылкой на The Guardian.

Ранее певец уже выражал беспокойство по поводу Brexit. Так, летом 2018 года он заявлял, что граждан Великобритании обманывают, призывая голосовать за экономически невыгодные вещи: «Они не отдавали себе отчет в том, за что голосуют. Им обещали совершенно абсурдные и экономически несостоятельные вещи. Брекзит – это как лабиринт, по которому ты идешь с завязанными глазами, не в состоянии найти из него выход».

Напомним, в 2016 году в Великобритании прошел референдум, где было принято решение о выходе страны из ЕС (Brexit). Страна должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, но парламент не смог принять решения, как именно это сделать.

11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».

При этом в ЕС заявили, что их позиция по выходу королевства из союза, включая все условия Brexit, останется неизменной.

24 мая Тереза Мэй объявила об отставке. После этого наиболее вероятный претендент на пост премьера страны Борис Джонсон заявил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября 2019 года в любом случае.