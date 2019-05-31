Кириенко рассказал о самом маленьком из президентских грантов для НКО

«Самый маленький проект – насколько я помню, на 71 тысячу рублей», – рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги первого в этом году конкурса грантов для гражданского общества.

Заявка на самый маленький грант в первом грантовом конкурсе этого года подана из городка Купино в Новосибирской области, рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Мне понравился этот проект. Учительница математики из купинской школы номер 2, даже имя помню – Ольга Юстас, предложила дать возможность детишкам в летнее время, когда школа не работает, продолжать заниматься танцами на открытой площадке в городе. Это хороший, добрый проект», – отметил Кириенко.

Напомним, Кириенко возглавляет Координационный комитет по проведению конкурса на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

Средний размер гранта составляет порядка 2 млн рублей, добавил Кириенко. При этом, как отмечают организаторы, растет число небольших с точки зрения финансовых вложений заявок. «Важно, что значимая часть приходится на малые села, малые города», – подчеркнул Кириенко. Всего, по подсчетам организаторов, поддержку получат 376 НКО из сел и небольших городков.

Например, на спортивное мероприятие «Армейское восьмиборье» в Дагестане выделят 314 тысяч рублей. Чуть больше – 336 тысяч – будет выделено на проект школы экологического просвещения «Розовый одуванчик» из республики Марий Эл.

Как отметил Кириенко, 87 процентов победителей – это не московские проекты. «Причем, под московскими мы понимаем не только проекты из Москвы, но и всероссийские и межрегиональные проекты – общественные НКО, расположенные в Москве», – уточнил руководитель Координационного комитета.

О том, сколько на этот раз было подано заявок, стало известно еще в марте. Как писала газета ВЗГЛЯД, на первый конкурс 2019 года было подано более 9 тысяч проектов от 7,7 тысяч НКО из всех регионов страны. Из них победителями стали 1644 проекта. Общая сумма грантов составила 3 млрд 348 млн рублей.