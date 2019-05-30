Экс-главу карельского «Мемориала» перевели в другую камеру из-за соседей

Бывшего руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева перевели в другую камеру из-за оскорблений сокамерников.

Уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов сообщил, что совместно с руководством изолятора посетил камеры, среди которых и ту, где находится Дмитриев, передает ТАСС.

«Я попросил руководителя изолятора пригласить Дмитриева для беседы, потому что, возможно, он не хочет публично говорить. В присутствии заместителя начальника изолятора он рассказал, что, действительно, две или три недели назад двое сокамерников – я не буду дословно переводить – оказывали психологическое давление на него, затрагивали его честь и человеческое достоинство. Деталей я у него не спрашивал. Я спросил, обращался ли он куда-либо, когда это все свершилось. Он сказал, что да: он официально обратился к руководству изолятора. В тот же день его пригласили к руководству, он рассказал ситуацию, и его просто пересадили в другую камеру», – рассказал омбудсмен.

Шарапов отметил, что сейчас никаких претензий к своему содержанию у Дмитриева нет. Как сообщил омбудсмен, ранее с ним дважды связывались по поводу ситуации с содержанием Дмитриева. Обращения поступали от адвоката подсудимого Виктора Ануфриева и правозащитника из Санкт-Петербурга, но никто из них не отправил письменного обращения в адрес уполномоченного, которое стало бы причиной для реагирования.

На информацию в СМИ о проблемах Дмитриева также отреагировала наблюдательная комиссия по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в Карелии, ее представители посетили камеру, где содержится Дмитриев.

«Мы как представители гражданского общества сегодня были в учреждении следственного изолятора № 1, в том числе заходили в камеру, в которой находился Дмитриев. Жалоб, обращений в адрес комиссии он не высказал», – отметил председатель организации Григорий Алешко.

Напомним, в апреле 2018 года горсуд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по делу о педофилии и порносъемке, виновным его признали в хранении частей огнестрельного оружия. Однако в июне Верховный суд Карелии отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Позже его задержали в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, объединив два уголовных дела в одно.

Однако сам Дмитриев себя виновным не признает.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Ранее в его защиту выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.